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ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию до 2022 года

10.09.2021 / 11:15
Всемирная организация здравоохранения призывает ввести мораторий на ревакцинацию против коронавируса до 2022 года.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на главу ВОЗ Тедроса Аданома

Руководство ВОЗ в который раз обращает внимание, что миллионы людей в мире не получили даже одной дозы вакцины в то время, как другие государства уже начали проводить ревакцинацию. Аданом говорит, что не планирует молчать, когда государства, что контролируют поставки вакцин, думают, что бедные страны должны довольствоваться остатками вакцин.

Он также добавил, что ВОЗ не хочет видеть повсеместного использования бустерных доз для полностью вакцинированных лиц.

В то же время в США ранее выступили против моратория. Президент Джо Байден считает, что власть должна сделать все, чтобы защитить граждан от коронавируса.

Напомним: с 20 сентября в США начнут предлагать бустерные вакцины от COVID-19.

В августе в Израиле начали прививать третьей дозой вакцины Pfizer людей старше 40 лет и учителей.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения заявила, что не видит необходимости в бустерных вакцинах против COVID-19. Еще ранее ВОЗ призвала страны не вакцинировать граждан третьей дозой от коронавируса как минимум до конца сентября.

Источник

вакцинация, ВОЗ, COVID-19
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