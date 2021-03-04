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COVID-вакцинация поможет взять пандемию под контроль - ВОЗ в Украине

04.03.2021 / 17:18
Вакцинация от COVID-19, которая на прошлой неделе началась в Украине, является отличной возможностью взять пандемию под контроль, заявляет представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

Об этом говорится в сообщении ВОЗ в Украине в Фейсбуке.

Сегодня в Киеве Президент Европейского Совета Шарль Мишель, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко и представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт обсудили с участниками обучения тренеров по вакцинации против COVID-19 ход кампании, говорится в сообщении.

"Мы очень благодарны нашим партнерам из Европейского Союза за постоянную поддержку и сотрудничество с Украиной на высоком уровне, содействующие реализации плана внедрения вакцины и проведения вакцинации в Украине", - сказал Хабихт.

Этот проект является частью инициативы, финансируемой Европейским Союзом в размере 40 млн евро для поддержки стран Восточного партнерства в подготовке, внедрении и мониторинге развертывания вакцинации от COVID-19. Он будет реализован ВОЗ в течение трехлетнего периода и охватит все этапы вакцинации, а также станет существенным вкладом в укрепление рутинной системы иммунизации.

С начала 2020 года ЕС мобилизовал более 190 млн евро, чтобы помочь Украине бороться с вызовами COVID-19, поддерживая систему здравоохранения, работников на передовой борьбы с пандемией, малый и средний бизнес, а также уязвимые группы населения, говорится в сообщении.

Напомним, 3 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в стране есть вакцина против коронавирусной болезни, и высказал пожелание, чтобы в Украине было больше людей, которые хотели бы вакцинироваться. Зеленский напомнил, что в Украину прибыло 500 тысяч доз вакцин от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India. Вакцинация в Украине началась 24 февраля.

Источник

вакцинация, ВОЗ, COVID-19
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