Испанские СМИ пишут, что обострение конфликта на Донбассе – это результат жесткой политики Зеленского и его атаки на Медведчука и оппозицию

Об этом пишет популярный испанский информационный ресурс Statu Quo.

Издание сообщает, что сразу после объявления о введении санкций против оппозиционного политика и его семьи, возобновились масштабные обстрелы на линии разграничения на Донбассе.

«Ситуация на Востоке Украины становится все более обостренной. ОБСЕ фиксирует там более 2500 нарушений соглашения о прекращении огня, достигнутого в июле», – пишет испанский сайт.

По информации Statu Quo, такое положение вещей говорит о том, что украинские власти перешли от переговоров к силовому варианту урегулирования конфликта.

«Представитель России в переговорном процессе дал понять, что это политическое руководство Киева пытается заставить урегулировать ситуацию на Донбассе "силой"», – говорится в сообщении итальянского новостного портала.

Далее Statu Quo напоминает, что возобновление огня началось сразу после того как Президент Зеленский подписал указ о введении санкций против председателя Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его семьи, а американское посольство в Киеве поддержало действия главы государства.

«Это связано с тем, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о наложении санкций на Виктора Медведчука, народного депутата от партии ОПЗЖ и его жену Оксану Марченко, которых обвиняют в "финансировании терроризма". Посольство США в Киеве сообщило, что поддерживает санкции, введенные в отношении Виктора Медведчука СНБО. Более того, напомним, что политик находится под санкциями США с 2014 года», – отмечается в статье итальянского интернет-издания.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что нет таких поводов ни для одной из сторон, которые могут оправдать эскалацию конфликта на Донбассе. Парламентарий подчеркнул, что киевская власть и Зеленский должны выполнять Минские соглашения – это единственный выход из ситуации для того, чтобы Донбасс вернуть в Украину.