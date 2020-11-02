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ISL: Энергетики против Титанов

02.11.2020 / 15:23
Toronto Titans гонится за Energy Standard, а New York Breakers – за Toronto Titans

1 ноября в Дунай-Арене (Duna-Arene), Будапешт, прошел первый игровой день очередного матча ISL, в котором сошлись французская Energy Standard, канадская Toronto Titans, американская New York Breakers и итальянская Aqua Centurions.

Изначально фаворитом считались «энергетики», но отсутствие в данном матче великой Сары Шёстрем (Sarah Sjostrom), которая пропускает его из-за микротравмы, давали шансы «титанам» и «разрушителям» побороться с победителем первого сезона Лиги.

В первом заплыве 100 метров баттерфляем у женщин, Energy Standard сделал победный дубль, при этом 17-тилетняя Анастасия Шкурдай (Anastasia Shkurdai) кроме «джек-пота» в 12 очков стала обладательницей рекорда мира для юниоров.

Можно отметить крайне слабое выступление женского дуэта Aqua Centurions, которые, заняв два последних места, не уложились во «время джек-пота», а занявшая 8-е место спортсменка еще и не уложилась в «сплит-тайм» и получила штрафное очко. В целом же женская половина «центурионов» в первый день матча показала крайне низкий результат (33 очка), что в 4-5 раз ниже, нежели у лидеров. Именно этот фактор обусловил безнадежное отставание итальянской команды от тройки лидеров.

В заплыве на такую же дистанцию у мужчин уверенно победил Чад ле Кло (Chad Le Clos), также взяв «джек-пот» в 12 очков, правда, забрав очки и у своего товарища по команде, занявшего 7-е место. А вот представители «центурионов» – Себастьян Сабо (Szebasztian Szabo) и Маттео Риволта (Matteo Rivolta) за 2-е и 3-е места суммарно получили больше – 13 очков.

В целом же, мужская половина команды Aqua Centurions показала себя вполне конкурентоспособной, заняв по итогам дня 2-е место вслед за мужчинами Energy Standard. Так, на дистанции 200 метров комплексного плавания первенствовал Филипп Хейнц (Philip Heintz) с «джек-потом» в 15 очков, а «центурионы» в составе Педро Спайяри (Pedro Spajary), Марсело Черегини (Marcelo Chierighini), Себастьяна Сабо и Алессандро Миресси (Alessandro Miressi) уверенно выиграли принципиальную эстафету 4х100 метров вольным стилем, сделав «джек-пот» на 24 очка (напомним, в эстафетах очки удваиваются, т.е. к итальянской команде перешли очки двух последних мест) и вместе с вторым составом принесли своей команде 30 очков.

В третьем заплыве дня – 200 метров у женщин на спине, блестящую победу одержала Лиза Браттон (Lisa Bratton) из Totonto Titans – «джек-пот» на 24 очка; ее подруга по команде Кэйли Мэсс (Kylie Masse) была второй.

В этот момент могло показаться, что основное соперничество в матче пойдет между командами из Парижа и Торонто. В следующих заплывах на победу «энергетика» Евгений Рылов (Evgeny Rylov) в мужском плавании на спине на 200 метров с «джек-потом» в 12 очков (Климент Колесников (Kliment Kolesnikov) добавил 3 очка за 6-е место) «титаны» ответили «джек-потом» Келси Уог (Kelsey Wog) в 15 очков (Джоселин Юли (Joselin Ulyett) добавила 5 очков за 4-е место) в женском заплыве на 200 метров брассом; участницы от Energy Standard очков своей команде не принесли.

В этот момент положение команды было таковым:

- Toronto Titans – 70 очков

- Energy Standard – 52 очка

- New York Breakers – 38 очков

- Aqua Centurions – 22 очка

Однако, тут напомнили о себе «разрушители»: очередную блестящую индивидуальную победу в Лиге одержал Марко Кох (Marco Koch) на дистанции 200 метров брассом у мужчин с «джек-потом» на 19 очков, а немного позже с таким же «джек-потом» выиграли свои дистанции Касия Уасик (Kasia Wasick) – 50 метров вольным стилем и Эбби Вуд (Abbie Wood) – 200 метров у женщин.

После этих успехов NY Breakers с 118 очками почти вплотную приблизилась к «титанам» (135) и «энергетикам» (134).

Energy Standard удалось догнать Toronto Titans в первую очередь за счет блестящего «джек-пота» Флорана Манаду (Florent Manaudou) на 24 очка, при том что «титаны» в этом заплыве очков не взяли.

Важной была и победа «энергетиков» над «титанами» в женской эстафете 4х100 метров (первый состав – Сиобан Хоги (Siobhan Haughey), Пернилла Блюм (Pernille Blume), Мадлена Баник (Madeline Banic) и Фемке Хеемскерк (Femke Heemskerk)).

Во второй половине игрового дня инициативой владели «энергетики». Сначала Илья Шиманович (Ilya Shimanovich) и Фелипе Лима (Felipe Lima) на дистанции 50 метров брассом принесли своей команде за 1-е и 3-е места 16 очков, в то время как «титаны» взяли лишь 3 очка за 6-е место Антона МакКи (Antona McKee). 

Затем юная итальянка Бенедетта Пилато (Benedetta Pilato) победила на такой же дистанции у женщин, принеся вместе с вторым номером 15 очков команде Energy Standard, в то время как Toronto Titans вновь получили лишь 3 очка за 6-е место.

Этот заплыв стал самым удачным в первый игровой день для девушек из Aqua Centurions: Мартина Карраро (Martina Carraro) и Арианна Кастиглиони (Arianna Castiglioni) за 2-е и 3-е места принесли команде 13 очков, что составило 40% от дневного результата женской половины «центурионов».

В этот момент «энергетики» оторвались от «титанов» на 24 очка, а к последним на расстояние в 10 очков приблизились «разрушители».

На завершающем отрезке игрового дня победы в плавании на спине на 50 метров одержали «титаны»: Кайли Мэсс в женском заплыве («джек-пот» на 12 очков) и Шейн Риан (Shane Ryan) – в мужском; двумя «джек-потами» на 12 очков им ответили «энергетики» в заплывах вольным стилем на 400 метров – Сиобан Хоги у женщин и Данас Рапсис (Danas Rapsys) у мужчин. 

В результате перед комбинированными эстафетами, которые, кроме удвоенных очков командам, дают победителям право выбора стиля скин-рейсов в финале второго игрового дня, отрыв Energy Standard от Toronto Titans вырос до 34 очков, а «титанов» от NY Breakers – до 24-х.

В упорной борьбе женскую «комбинацию» выиграли «титаны» в составе Кайли Мэсс, Кесли Уог, Луизы Ханссон (Louise Hansson) и Мишель Колеман (Michelle Coleman), все время немного опережая (по итогу – на 0.49 секунды) столь же мощную по составу команду «энергетиков» – Эмили Сибом (Emily Seebohm), Бенедетту Пилато, Анастасию Шкурдай и Фемке Хеемскерк (Femke Heemskerk). С учетом результатов вторых составов, Toronto Titans взяли 28 очков, Energy Standard – 22.

В мужской эстафете конкуренцию победившим «энергетикам» в составе Евгений Рылов, Илья Шиманович, Чад ле Кло и Флоран Манаду составили «центурионы» – Маттео Риволта, Николо Мартиненги (Nicolo Martinengni), Себастьян Сабо и Алессандро Миресси. «Титаны» (первый состав – Шейн Риан, Антон МакКи, Сергей Фесиков (Sergey Fesikov) и Блейк Пирони (Blake Pieroni)) были лишь третьими с большим отрывом от второго места.

Суммарно Energy Standard, кроме права выбора стиля в мужском скин-рейсе, получил за эстафету 26 очков, а Toronto Titans – 16 очков.

Положение команд после первого игрового дня:

- Energy Standart – 279

- Totonto Titans – 241

- New York Breakers – 202

- Aqua Centurions – 150.

Очевидно, что на второй день интрига сохранится вплоть до скин-рейсов, – и «энергетики», и «титаны» будут стремиться к своей первой победе в сезоне.

Материал подготовлен пресс-службой ISL, использование свободное при условии ссылки на пресс-службу ISL.

Все подробности – на официальном сайте ISL

Energy Standart, Totonto Titans, New York Breakers, Aqua Centurions, ISL
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