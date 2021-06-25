В ЕС спрогнозировали, что штамм Delta станет доминирующим уже к концу лета

Об этом свидетельствует заявление директора ECDC Андреа Аммон.

«Основываясь на доступных научных данных, вариант Delta больше передается, чем другие циркулирующие варианты, и мы оцениваем, что до конца августа он будет составлять 90% всех вирусов SARS-CoV-2, циркулирующих в ЕС», - сказала Аммон.

По ее словам, весьма вероятно, что этот штамм коронавируса будет широко распространяться летом, особенно среди молодых людей, которые пока не могут вакцинироваться. Это может привести к инфицированию более уязвимых категорий граждан, тяжелому течению у них заболевания и даже смерти, если они не будут полностью вакцинированы.

Как отмечается, предварительные данные свидетельствуют, что Delta может инфицировать людей, которые получили только одну дозу вакцины. В то же время получение двух доз любой из доступных в настоящее время вакцин обеспечивает высокую защиту от этого варианта коронавируса.

Напомним, по данным ВОЗ, штамм Delta зафиксировали в более чем 85 странах мира.

По состоянию на 23 июня в Украине зафиксировано два случая коронавирусной болезни, вызванные штаммом Delta. Сейчас пациенты находятся в Александровской клинической больнице Киева, их состояние стабильное.

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