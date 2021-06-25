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В УПЦ отметили 50 лет монашества Митрополита Онуфрия и святые именины Предстоятеля

25.06.2021 / 16:25
В УПЦ отметили 50 лет монашества Митрополита Онуфрия и святые именины Предстоятеля
Источник: Центр информации УПЦ
Говоря о своем святом, Блаженнейший отметил, что для спасения души каждому человеку необходимо внутреннее уединение в молитве

В Киево-Печерской лавре сегодня состоялись торжества – день небесного покровителя Предстоятеля Украинской Православной Церкви и 50 лет его монашеского пострига.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.

На Божественной литургии Его Блаженству сослужили архиереи Украинской Православной Церкви, а также духовенство.

Вместе с Блаженнейшим молились игуменьи монастырей, гости и верующие.

Будущий Предстоятель УПЦ получил имя Онуфрий во время монашеского пострига в 1971 году в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Подвижник IV века преподобный Онуфрий Великий 60 лет провел в молитве и полном одиночестве в Египетской пустыне.

Говоря о своем святом, Блаженнейший отметил, что для спасения души каждому человеку необходимо внутреннее уединение в молитве.

«Каждый человек должен в некоторой мере быть духовным пустынником. Человек должен входить в глубины своей души и там отделяться от всей мирской суеты, от всего ненужного. Господь говорит: ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой воздаст тебе явно (Мф. 6: 6)». Каждому необходимо определенное время уделять молитве - кто-то может уделить много времени, кто- нет, но нужно наполнять душу молитвой, смирением, кротостью. Если мы не войдем в глубины души, то она действительно становится пустыней. Это работа над собой. Если человек не будет этого делать, то не будет пользы ни ему самому, ни тем, кто вокруг. Будем очищать свою душу покаянием, молитвой, смирением, чтобы она была готова принять благодать спасения», - сказал Предстоятель.

Блаженнейший напомнил слова преподобного Онуфрия, который завещал чтить его память и обещал просить милости перед Господом за всех тех, кто будет к нему обращаться с молитвой. Управделами УПЦ митрополит Антоний зачитал поздравления Блаженнейшему от Предстоятелей и иерархов Поместных Православных Церквей.

Митрополит Онуфрий поблагодарил за поздравления, попросил молитв и поблагодарил архиереев и верующих за стойкость в вере.

«Хочу поблагодарить всех вас за терпение, за вашу стойкость в вере. Лучшие качества человека проявляются именно в сложные времена, в испытаниях открывается сущность человека. Те испытания, которые мы пережили в недавнем прошлом, показали, что вы - наши святители, монашествующие, духовенство, братья и сестры имеете Божественное наполнение, истинно являетесь носителями Божией благодати», – сказал Предстоятель УПЦ.

По окончании Божественной литургии, представители епископата, духовенства и верующие поздравили Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и подарили цветы.

Источник: Inpress.ua
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