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Закарпатская организация партии "Слуга народа" пошла против Зеленского ради Медведчука

25.06.2021 / 16:17
В четверг, 24 июня председателем бюджетной комиссии Закарпатской области был назначен Иван Чубирко, который возглавляет Закарпатскую организацию ОПЗЖ.

Как передает 112 Украина, об этом сообщает местное издание 0312.

Согласно заявлению, это произошло по инициативе председателя областного совета Алексея Петрова и поддержки подконтрольной ему фракции "Слуга народа", несмотря на позицию президента Владимира Зеленского относительно обвинения Виктора Медведчука в государственной измене.

Кадровые решения были приняты при полном содействии представителя президента на Закарпатье - Николая Тищенко, отмечает издание.

"Решением о поддержке ОПЗЖ на фоне активной работы ОП и СНБО о ликвидации схем Медведчука закарпатская организация "слуг народа" откололась от президента Зеленского", - говорится в материале.

Медведчук, Зеленский
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