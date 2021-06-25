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Инфицированные штаммом Delta болеют в более тяжелой форме - МОЗ

25.06.2021 / 16:15
Течение COVID-19 в случае инфицирования штаммом "Дельта" тяжелее, чем другими. Но вакцинация защищает от средней и тяжелой степени болезни.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Достаточно большое количество тех, кто заболеет, попадают в больницы, на госпитализацию. Это течение тяжелее по сравнению с другими. Все профилактические мероприятия работают. Я подчеркиваю, что у нас адаптивный карантин продолжается, и маски надевайте для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни ", - отметил Ляшко.

Он напомнил, что не существует специфического лечения COVID-19, определенные препараты еще проходят этапы разработки и исследования, при заболевании COVID-19 применяется симптоматическое лечение.

При этом министр подчеркнул, что вакцинация поможет уберечься от заболевания, а также уменьшить риски тяжелого и среднего течения болезни, в том числе при инфицировании штаммом "Дельта".

"Вакцины работают, по исследованиям, - в частности много исследований проведено в Великобритании - у 93% тех, кто вакцинирован, вирус не уходит от иммунного ответа. Люди, которые вакцинированы, - защищены. Но мы должны помнить, что когда говорим о вакцинации, то говорим об облегчении течения заболевания: когда человек вакцинирован, у него нет среднего и тяжелого течения заболевания ", - сказал Ляшко.

Напомним, Министерство здравоохранения сообщило 23 июня о выявлении в Украине двух случаев заболевания коронавирусной болезнью, вызванных штаммом "Дельта". По состоянию на 24 июня, в Украине проведено 2 229 165 прививок. Вакцинировано 1 794 001 человек, из них получили первую дозу - 1 793 999, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 435 166 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом). Кабинет Министров включил лабораторное оборудование для определения субтипов SARS-CoV-2 в перечень товаров, закупаемых для борьбы с COVID-19 и закупка которых освобождена от налога на добавленную стоимость.

Источник

коронавирус, Ляшко, Дельта
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