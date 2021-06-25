Зеленский подписал указ о санкциях к бизнесменам Фирташу и Фуксу

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - указывается в документе.

Всего по представлению Службы безопасности Украины санкции введены против 538 физических и 540 юридических лиц.

Соответствующий указ №266/2021 от 24 июня опубликован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его обнародования.

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