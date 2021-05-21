Зеленский о том, будут ли санкции против Фирташа и Коломойского: Вы увидите еще много всего

Об этом он сказал на пресс-конференции 20 мая, отвечая на вопрос, ждать ли санкций против Коломойского и Фирташа, если да - то когда, если нет - то почему.

"Вы увидите еще много всего. Смотрите нас, как ваш коллега рекламировал свою программу, а я вам нашу, смотрите нас каждую пятницу", - ответил Зеленский.

Напомним: 5 марта 2021 года Правительство США внесло в санкционный список олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи из-за его причастности к значительной коррупции.

СНБО проверит 61 гражданина Украины, против которых США ввели санкции, чтобы соответственно отреагировать в отношении этих лиц на территории Украины.

СНБО может ввести санкции против облгазов Фирташа из-за долгов на почти 10 млрд грн перед Оператором ГТС за отобранный и не оплаченный газ из ГТС в качестве производственно-технологических затрат.

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