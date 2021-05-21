Рада назначила Ляшко новым главой Минздрава

Об этом шла речь на заседании парламента 20 мая

Прямая речь Ляшко: "Иногда мне приходилось принимать непопулярные решения, но всегда в приоритете я ставил человеческую жизнь. Знаю, что мне хватит и профессионализма, и устойчивости в принятии управленческих решений...

Мы сделаем все, чтобы украинцы смогли вакцинироваться, работать и путешествовать, но эта пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя... Уже к осени у нас будет совсем другая готовность системы здравоохранения к реагированию на вспышки инфекционных болезней и эпидемий. Будут полностью пересмотрены подходы к реагированию на радиационные и химические угрозы".

262 голосами народные депутаты поддержали представление правительства и назначили 41-летнего Ляшко главой Минздрава вместо уволенного Максима Степанова.

Оппозиционные партии назначения Ляшко не поддержали. После голосования Ляшко принес присягу министра и поблагодарил за поддержку.

По словам самого Ляшко, в должности главного санврача ему приходилось принимать сложные непопулярные решения, но он всегда говорил правду.

Главным приоритетом для себя он назвал преодоление коронавируса. Также важными для Ляшко является вопрос страховой медицины, расширение программы "Доступные лекарства" и улучшения протокола реагирования на вспышку COVID-19.

Ляшко заверил, что у него хватит профессионализма, ведь он прошел долгий карьерный путь.

Новоназначенный министр заверил, что каждый, кто хочет вакцинироваться от коронавируса, сможет это сделать до конца 2021 года.

Первым шагом фармацевтической независимости Украины Ляшко назвал собственное производство вакцин. Он добавил, что Минздрав определит перечень критически важных медикаментов и предложит госзаказ, чтобы инвесторы развернули производство в Украине.

По словам главы профильного комитета Михаила Радуцкого, Ляшко стал 22-м министром здравоохранения Украины.

Ляшко стал 4-м главой украинского министерства, которому придется бороться с пандемией COVID-19. За несколько лет в Украине уволили 3 министров здравоохранения: Зоряну Скалецкую, Илью Емца и Максима Степанова.

Напомним, 19 мая премьер внес в парламент представление о назначении Александра Кубракова министром инфраструктуры, Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром экономики и Виктора Ляшко министром здравоохранения. Комитет Рады также поддержал кандидатуру главного санитарного врача.

18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

15 мая Ляшко отказался комментировать информацию о своем возможном назначении на должность министра здравоохранения.

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