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Раде предложили назначить главой Минздрава Ляшко

20.05.2021 / 10:54
В Верховную Раду поступило представление от фракции "Слуга народа" о назначении министром здравоохранения главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.

Об этом сообщили заместитель председателя фракции Евгения Кравчук в комментарии Украинской правде, нардепка "Голоса" Ольга Стефанишина

По словам Кравчук, еще 18 мая фракция "Слуга народа" внесла предложение о назначении Ляшко министром здравоохранения.

Стефанишина добавила, что комитет Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования безотлагательно рассмотрит это представление на заседании 19 мая.

Кроме того, "Слуга народа" внесла представление о назначении Александра Кубракова министром инфраструктуры и Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром экономики.

Все три представления с предложениями "Слуги народа" премьер внес в парламент.

В "Слуге народа" надеются, что Рада 20 мая сможет рассмотреть в сессионном зале вопрос о всех 3 назначениях.

Напомним, 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

15 мая Ляшко отказался комментировать информацию о своем возможном назначении на должность министра здравоохранения.

Источник

Минздрав, ВР, Ляшко
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