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Если бы сейчас 2-й тур, Зеленский снова набрал бы 75%, но не против Порошенко

25.06.2021 / 17:59
Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, и Владимир Зеленский вышел бы во второй тур, то он выиграл бы и у лидера "Евросолидарности" Перта Порошенко, и у сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Цетра Разумкова"

В случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко Зеленский получил бы 33% голосов всех опрошенных или 60% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, Порошенко - соответственно 20% и 40%.

Если бы во втором туре встретились Зеленский и Бойко, то за первого проголосовали бы 36% всех опрошенных или 76% тех, кто определился, за Бойко - соответственно 13% и 24%.

Исследование проведено с 11 по 16 июня методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2018 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Соцопрос проведен в рамках исследовательского проекта "Украина: 30 лет на пути в Европу", финансируемого Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Источник

выборы, опрос, партии
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