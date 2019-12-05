В УПЦ раскрыли суть истинной потребности быть волонтером

Волонтерство - это личностное развитие, духовный рост, попытка научиться переживать любые события в жизни не с ропотом, а со смирением и благодарностью.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома в Украине», об этом рассказала психолог и волонтер Анна Лелик, одна из основателей православного волонтерского движения «Молодость не равнодушна» и автор тренингов по подготовке волонтеров.

«Волонтеру приходится сталкиваться с той стороной жизни, где смерть всегда рядом. На фоне смерти четко расставляются жизненные приоритеты и отчетливо видны истинные ценности. Волонтеры становятся более чуткими и отзывчивыми по отношению к окружающим и к своим близким, «домашним», что, безусловно, сложнее всего», - отметила Анна Лелик.

По словам психолога, для избежания эмоционального выгорания при помощи людям, необходимо понять истинный смысл своих своих действий.

«Именно встреча с ограниченностью своих сил и возможностей нередко приводит к выгоранию. Важно понимать свой предел. И тут мы подходим ко второму принципу профилактики выгорания - изучение той области служения, в которой собираешься себя применить. Третий принцип, не менее важный, - постоянный поиск смысла в том, что ты делаешь. Это называется смыслотерапией. Недаром сказано, что «когда знаешь «зачем», преодолеешь любые «как», -подчеркнула Анна Лелик.

Психолог обратила внимание на то, что относясь к волонтерству, как к модному увлечению, невозможно по-настоящему помочь людям.

«Самый главный вопрос, который я задаю всем волонтерам и который должен задавать себе каждый: зачем я занимаюсь все этим? Зачем я стал волонтером? Среди молодежи уже есть определенная мода на волонтерство. И если у человека это увлечение и дань моде — на этом долго не продержаться. Искренний вопрос к самому себе: зачем мне это нужно? Понимание собственной мотивации делает поступки более сознательными, смыслообразующими»,- сказала Анна Лелик.

Участник волонтерского движения «Молодость не равнодушна» архимандрит Иоасаф (Перетятько) рассказал об истинном смысле и цели волонтерства.

«Цель должна быть обоюдная - помочь другим и научиться самому. Ведь ребенку, который болен, очень важно понимать, что его болезнь не напрасна. И ненапрасной она будет тогда, когда ребенок увидит, что своей жизнью и болезнью он помогает самому волонтеру», - отметил священник.

По словам архимандрита, волонтерство помогает человеку обрести себя и помочь другим.

«Волонтерство нужно прежде всего самому волонтеру. Через служение другим человек обретает себя, определяется с собственными целями и может расставить приоритеты в своей жизни. Целью нашего волонтерского движения «Молодость не равнодушна» является воспитание молодежи. Стратегия заключается в том, что мы, помогая другим, сами учимся жизни», - подчеркнул священник.