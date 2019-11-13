В Запорожье прихожане УПЦ пожертвовали 170 тыс грн на аппарат для лечения детей

Верующие Украинской Православной Церкви передали городской детской многопрофильной больнице №5 гематологический анализатор стоимостью 170 тыс гривен.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епархии, аппарат для исследований клеток крови в рамках благотворительного социального проекта «Любовь милосердствует» детской больнице передал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Ценность каждой гривны, пожертвованной нашими прихожанами, бесконечно высока. И дело не только в том, что на них у нас появляется возможность приобретать дорогостоящую медицинскую технику, приборы, медикаменты, материалы, помогать людям. Но еще важнее, что любая, даже самая маленькая наша лепта, есть свидетельство того, что у нас у всех остается желание творить добро, помогать тем, кто попал в беду. Мы надеемся, что настоящий прибор поможет врачам быстро и самое главное с высокой степенью точности ставить диагнозы, а значит, спасти ни одну детскую жизнь, этот бесценный Божий дар», – отметил митрополит Лука в момент передачи оборудования.

Главный врач больницы Андрей Запорожченко поблагодарил верующих Запорожской епархии за постоянную помощь и сотрудничество.

«Благодаря помощи Церкви у нас появился уникальный прибор из последнего поколения приборов такого рода, способный автоматически исследовать клетки крови. Он основан на принципе дифракции лазерного излучения на клетках лейкоцитов и их дальнейшем анализе, делая это значительно быстрее и качественнее предшествующих моделей», - подчеркнул Андрей Запорожченко.