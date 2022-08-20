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Суд визнав незаконним «переведення» храму УПЦ до ПЦУ на Вінниччині

20.08.2022 / 13:00
Суд визнав незаконним «переведення» храму УПЦ до ПЦУ на Вінниччині
Источник: Центр інформації УПЦ
У рішенні суду наголошується, що збори проводили не члени релігійної громади УПЦ, а мешканці села Вербовець

Київський суд визнав нелегітимними збори, під час яких прихильники ПЦУ та представники Вінницької ОДА «перевели» громаду храму Могилів-Подільської єпархії УПЦ на честь Покрови Пресвятої Богородиці у селі Вербовець до ПЦУ.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на Фейсбук сторінку храму Різдва Богородиці у Мурованих Курилівцях, у рішенні суду наголошується, що збори проводили не члени релігійної громади УПЦ, а мешканці села Вербовець.

«Самі протоколи зборів про перехід було складено з численними порушеннями, без потрібних підписів та тверджень. Суд дійшов висновку, що, незважаючи на відсутність повного пакету документів, начальник управління у справах національностей та релігій Вінницької ОДА Ігор Салецький все ж таки перереєстрував релігійну громаду, порушивши тим самим законодавство.

З огляду на численні порушення представників ПЦУ, а також посадових осіб відділу Управління у справах національностей та релігій Вінницької ОДА суд задовольнив позовну заяву віруючих Української Православної Церкви села Вербовець у повному обсязі», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, рік тому прихильники ПЦУ провели збори мешканців села, на яких перевели прихід УПЦ до структури ПЦУ, після чого із застосуванням грубої сили захопили Покровський храм, погрожуючи у разі опору вірним УПЦ.

Источник: Inpress.ua
суд, упц, пцу, вінницька область
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