Предстоятель УПЦ розповів, як можна отримати божественну благодать

Благодать втіхи дається людині тоді, коли вона піднімається на гору чеснот.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви із посиланням на Ютуб-каналі УПЦ, про це Митрополит Онуфрій сказав у проповіді.

«Бог так полюбив світ, що послав Сина Свого Єдинородного в цей світ, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Після того, як людина відступила від Бога, Господь Сам приходить до людини на землю - приймає на Себе людську природу, освячує її, очищає, спасає та підносить на Небеса», - сказав Предстоятель УПЦ.

Блаженніший нагадай, що до Преображення Господнього апостоли бачили у Христі дві природи.

«Людську - коли Спаситель втомлювався, хотів їсти, пити, журився, страждав від холоду, спеки - це були прояви Його людської природи. Божественну - коли Господь воскресав мертвих, зцілював хворих, множив кілька хлібів для тисяч людей, коли Господь ходив водою. Але апостоли не бачили слави Божої, не бачили велич Божественної природи», - пояснив він.

Митрополит Онуфрій зазначив, що у Преображенні Господнім апостолам відкрилася слава Божества, слава Божественної природи, і «цею славою Господь хоче нагородити кожну людину».

«Господь дає людині життя, мудрість, все, що потрібне для існування. Він дає благодать, яка примудряє людину і дає їй здібності виконувати різні служіння: бути учителем, інженером, лікарем. Але є ще й Божественна благодать, яка втішає людину. Ми всі цю благодать шукаємо, навіть ті, хто заперечує це. Тому що всі люди хочуть тієї радості, яку відчув Петро та інші апостоли на горі Фавор, коли Петро сказав: «Добре нам тут бути», - продовжив архіпастир.

Предстоятель констатував, що мало хто шукає цю благодать там, де вона є. «Одні шукають її в різних розвагах, інші - у наркотиках, треті - у спиртному. Але ця благодать дається людині тоді, коли вона піднімається на гору чеснот. Там Господь наповнює його світлом Свого Божества, світлом радості та втіхи», - додав він.

«На цю гору можна піднятися за допомогою трьох чеснот: віри, надії та любові. Апостол Петро - символ віри, апостол Яків - надії, а апостол Іоанн - любові. Від віри у людини народжується надія - тільки треба, щоб у людини була правильна віра. І від віри в людини народжується любов до Бога: коли вона починає вірити, жити за вірою, то переконується, що Бог є Добро, Милосердя, Любов і переймається взаємною любов'ю до Бога», - пояснив Блаженніший владика.

Він вважає, що коли людина сходить на гору чеснот і починає любити Бога і свого ближнього, то вона стає готовою до прийняття фаворського світла - світла втіхи і радості.

Митрополит Онуфрій побажав усім Божої допомоги у виконанні заповідей.

Також він нагадав слова Бога Отця, які почули на горі Фавор апостоли і передали всім нам, про Спасителя: «Це Син Мій Улюблений, у якому Моє благовоління; Його слухайте». Це означає, що в центрі життя має бути вчення Іісуса Христа. Нікого не треба слухати, окрім Спасителя. Якщо нам хтось щось говорить згідно з тим, що говорить Господь, то приймаємо це радо. А якщо те, що нам кажуть, неприємне до вчення Спасителя, то не потрібно це приймати», - пояснив Предстоятель.

«Спаситель - наш Шлях, Істина та Життя. Якщо слухатимемо Його, то кожен обов'язково відчує у своїй душі фаворське світло, і воно допоможе людині гідно проводити земне життя. Для людини, яка в душі вже має фаворське світло, немає таких труднощів і складнощів, які могли б її позбавити людської гідності. Він легко переносить, за все дякує Богові і здатний вмістити в себе ще більше - благодать вічного спасіння», - підсумував Блаженніший Митрополит Онуфрій.