Священник УПЦ пояснив, як допомогти тим, хто потребує, спільно з Церквою

Соціальний відділ Української Православної Церкви надає допомогу дітям-сиротам, безхатченкам, переселенцям та всім нужденним.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це YouTube-каналу «Православная Церковь» розповів глава Синодального відділу Української Православної Церкви із соціально-гуманітарних питань протоієрей Сергій Екшиян.

«В Українській Православній Церкві діє Синодальний відділ із соціально- гуманітарних питань. Завдання відділу - надавати допомогу людям, які звертаються, та брати участь у їхніх потребах. Адже Церква – це всі ми», - сказав отець Сергій.

Священник розповів про особливості служіння Соціального відділу.

«Відділ допомагає малозабезпеченим людям, передає продуктові набори, шкільне приладдя для дітей та багатодітних сімей. Також відвідуємо дитячі будинки та будинки для літніх людей. Церква допомагає в міру своїх можливостей. Звернень дуже багато, і ми намагаємось допомогти кожному», – розповів голова Синодального відділу.

Отець Сергій нагадав, що необхідно приносити документи, які підтверджують, що справді є потреба у лікуванні чи матеріальній допомозі.

«Кошти не перераховуються на особисті картки або на рахунок, готівкою також не передаються. Гроші збираються на розрахунковий рахунок відділу, робиться адресна пожертва. Як правило, ми ще додаємо кошти, тому що ліки та медичні обстеження дуже дорогі. Можемо придбати ліки та передати людині або сплатити послуги медустановам», - пояснив протоієрей Сергій Екшиян.

Священник зазначив, що Церква вдячна, коли люди підтримують проекти та акції, які проводяться.

Підтримати діяльність Соціального відділу УПЦ можна за реквізитами.

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