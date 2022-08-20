У Києво-Печерській лаврі віруючі УПЦ святкують Преображення Господнє

Сьогодні, у свято Преображення Господнього, Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, Предстоятелю співслужив єпископат та духовенство Української Православної Церкви.

У проповіді Блаженніший розповів пастві про Преображення Господнє.

«Ми повинні слухати Спасителя. Спаситель - наше Життя, Путь і Істина. Якщо ми будемо слухати Спасителя, то - обов’язково - кожен відчує у своїй душі Фаворське Світло. Воно допоможе людині достойно проводити земне життя. І для людини, у якої в душі є Фаворське Світло, для неї немає таких труднощів і складнощів в житті, які б могли її похитнути або позбавити людського достоїнства», - зазначив Митрополит Онуфрій.

За Літургією помолились про мир на українській землі; про позбавлення від ворога; щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки; про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому.

Після Літургії Предстоятель звершив освячення плодів з монастирського саду Києво-Печерської Лаври. Архіпастир окропив святою водою паству, а також виноград і фрукти, які принесли віряни.