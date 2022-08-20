Керуючий справами УПЦ розповів, як Преображення Господнє змінило світ і людей

Преображення Господа явило апостолам і всьому людству вершину духовного сходження і мету життя — преобразитися у єдності з Богом.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви з посиланням на сайт «Православная жизнь», про це сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

«Сьогодні ми згадуємо грандіозну за своїм значенням подію: Господь явив світові Свою Божественну славу. Господь відкрив величний покров і явив апостолам лише частину Своєї Божественної слави. Бо неможливо для людини побачити славу Божу і залишитися живою. Разом з апостолами і ми з благоговінням припадаємо до ніг Спасителя, перетворюючись на промені Його всепроникного світла», - зазначив митрополит Антоній.

Владика пояснив, що через Преображення людство повертається до тієї абсолютної свободи, яку дарував Господь – свободі від пристрастей та гріха, страху та зла.

«Мета людського буття - день у день, рік у рік преображатия, обожуватися, прагнути Божественного Образу. Це нескінченна і безцінна праця. Преображаючись, ми відкриваємо нові грані буття, нові щаблі у взаєминах з Богом, нові глибини своєї особистості», - підкреслив керуючий справами УПЦ.

Він звернув увагу, що оточуючі люди допомагають преобразитися, хоч би як складно складалися стосунки з ними.

Митрополит Антоній пояснив, що преображення серця дарує справжню свободу.

«Людина може виконувати всі свої обов'язки перед суспільством, сім'єю, законом, але залишатися усередині вільною. Не потурати собі та іншим, не брехати, не боятися, не здаватися, а бути, залишатися вірним Господу та Його Слову не зі страху, а з любові. Стати вільним – як заново народитись. Бути вільним означає любити. Справжня любов, яка не знає меж і простору, умовностей і часу, йде з вільного серця. Чим преображене, вільніше серце, тим чистіша і вища любов», - підсумував владика.