У шести єпархіях УПЦ відспівали загиблих захисників України

Священнослужителі Української Православної Церкви провели в останню дорогу військовослужбовців ЗСУ, які віддали свої життя, обороняючи нашу Батьківщину від російського вторгнення.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, священники висловили співчуття рідним і закликали молитися за упокій загиблих героїв.

Митрополит Мукачівський і Ужгородський Феодор у кафедральному соборі на честь Почаївської ікони Пресвятої Богородиці очолив чин похорону полковника Ігоря Олексюка, який загинув, захищаючи Україну від російського вторгнення.

Священники Мукачівської єпархії у місті Чоп провели в останню дорогу 22-річного старшого лейтенанта Віталія Голубку.

Чин похорону відбувся в Успенському храмі міста. Очолив заупокійне богослужіння намісник Ужгородського Воскресенського чоловічого монастиря архімандрит Марк (Куштан).

Провести Героя в останню дорогу прийшли побратими, друзі та знайомі полеглого.

Також у Мукачівській єпархії 18 серпня відбулося прощання із загиблим Захисником України Павлом Мунтяном.

Відспівували Героя у селі Довге. Очолив заупокійне богослужіння настоятель місцевого храму протоієрей Василій Сливка.

У Чернівецькій єпархії відспівали полеглих воїнів Юрія Ферлієвича та Олександра Терлецького.

Протоієрей Димитрій Сімчук у храмі на честь святителя Василія УПЦ села Конятин очолив відспівування воїна Юрія. Поховали Героя біля його рідного брата, який загинув в АТО.

Протоієрей Константин Костя 15 серпня у храмі на честь святих Архангелів Михаїла і Гавриїла села Цурень очолив відспівування воїна Олександра.

Чернівецька єпархія висловлює співчуття родинам Героїв та просить всіх молитись за упокій їхніх душ.

На Полтавщині настоятель Свято-Троїцького храму селища Нові Санжари священник Володимир Костенко очолив чин відспівування Захисника України Рустама Назарова.

«‎Рустам поліг 10 серпня у бою. Він був справжнім патріотом, мужнім, життєрадісним, завжди готовим прийти на допомогу. В останні хвилини свого життя чоловік відчайдушно рятував життя побратиму. Рустам – справжній приклад мужності, відваги та відданості своїй державі», – йдеться у повідомленні єпархіальної пресслужби.

Настоятель Успенського храму села Велика Павлівка протоієрей Іоанн Тацюн звершив чин відспівування полеглого воїна Юрія Затворницького.

Поховали Героя з військовими почестями під залпи пострілів почесної варти на кладовищі села Першотравневе.

На Волині 16 серпня в селі Краснилівка священнослужителі Волинської та Володимир-Волинської єпархій звершили відспівування загиблого воїна ЗСУ Андрія Деркача.

У покійного воїна Андрія лишилися дружина та троє дітей.

Священники Тернопільської єпархії відспівали Захисника України Андрія Ярощука, який віддав своє життя за мир в Україні у боротьбі проти російської агресії.

Вічна пам’ять полеглим Героям!