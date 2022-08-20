Священник УПЦ розповів про духовний зміст Преображення Господнього

Преображення Господа стало можливістю побачити, яким стане світ після Другого Пришестя.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це розповів священик Андрій Чиженко у коментарі порталу «Православная жизнь».

«Бог, спочатку трьом людям, а потім і всьому людству, відсуває ширму матеріальності, завісу видимого світу і ніби каже всім нам: «Світ, який ви бачите, – це не кінець, це не межа. Це лише сіни, переддень світу іншого, величезного сяючого духовного світу, в який ви увійдете, в якому вам належить жити. А ваш світ – лише підготовка до того, горнього світу», - зазначив священник.

Отець Андрій пояснив, що Преображення Господнє у духовному сенсі показує, що смерть – це лише перехід, і що вона буде переможена Христом.

Священник підкреслив, що наступне свято Успіння Богородиці є ніби продовженням Преображення Господнього.

«Успіння Богоматері – легке, як сон, тому що смерть переможена Її величним Сином. І Він Сам із сонмом святих Ангелів приймає Її душу. І хор апостольських голосів зливається з хором ангельських голосів», - сказав священник.

Він назвав Преображення «дверима у горній світ, у небесний град Єрусалим, на загальне воскресіння мертвих, на яке ми чекаємо».