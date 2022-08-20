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Архієпископ УПЦ пояснив, що допоможе змінити життя людини

19.08.2022 / 11:05
Архієпископ УПЦ пояснив, що допоможе змінити життя людини
Источник: Центр інформації УПЦ
День Преображення Христа Спасителя весь час нам нагадує, що наше покликання в іншому - в тому, щоб змінюючись самим, змінювати наш світ, робити його чистішим, світлішим, милосерднішим

Покликання кожної людини в тому, щоб змінюючись самим, змінювати світ, роблячи його кращим.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це архієпископ Віктор (Коцаба) написав у своєму Телеграм.

«Преображення Господнє свідчить не лише про Божественність Христа, а й про ту висоту, на яку Господь возвів людину. Апостоли змогли побачити світло Христа рівно настільки, наскільки самі стали світлими; побачили чистоту Його рівно настільки, наскільки самі стали чистими; і споглядали Божество Його настільки, наскільки самі обожилися», - зазначив архієпископ Віктор.

Владика пояснив, що по-грецьки слово «перетворення» звучить як Μεταμόρφωσις, але в житті часто зустрічаються метаморфози не у кращий, а у гірший бік.

«Людина, замість любові та співчуття, виховує в собі ненависть і злість, замість смиренності – гординю, замість чистоти – розпусту. Однак, день Преображення Христа Спасителя весь час нам нагадує, що наше покликання в іншому - в тому, щоб змінюючись самим, змінювати наш світ, робити його чистішим, світлішим, милосерднішим». - поділився архієрей.

Він побажав віруючим «позитивних метаморфоз, щоб, піднімаючись разом із Христом на гору Преображення, ми досягали тієї слави, яку Він приготував нам».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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