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Віруючі УПЦ сьогодні святкують Преображення Господнє

19.08.2022 / 10:38
Віруючі УПЦ сьогодні святкують Преображення Господнє
Источник: Центр інформації УПЦ
На Фаворі були явлені три Особи Святої Трійці: Бог Син, Отець, голос Якого доносився з небес, і Дух Святий, Який з'явився в образі хмари

Православні християни 19 серпня відзначають одне з дванадцяти головних свят - Преображення Господнє.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про події, які згадує Православна Церква у цей день, розповідають три євангелісти - Марк, Матфій і Лука.

Іісус Христос разом з трьома апостолами Яковом, Іоанном і Петром зійшли на гору Фавор для молитви. Тут відбулася дивовижна подія - Господу, Який молився, з'явилися два старозавітних пророки - Мойсей та Ілля.

Вони розмовляли зі Спасителем про хресні страждання, яких Він незабаром зазнав.

Незважаючи на прохання Спасителя перебувати у молитві, учні заснули. Прокинувшись, вони побачили, як їх Учитель розмовляє з пророками.

Лице і одяг Іісуса Христа стали сяюче-білими - Він Преобразився. Він стояв, оточений сяйвом, як сонце променями.

Таким чином учні змогли своїми очима побачити світло Божественного єства Спасителя. Тоді ж на небі з'явилася хмара, якої злякалися учні.

На Фаворі були явлені три Особи Святої Трійці: Бог Син, Отець, голос Якого доносився з небес, і Дух Святий, Який з'явився в образі хмари.

Святкувати Преображення Господнє почали у VI столітті. Згідно з Євангелієм, Преображення Господнє сталося за 40 днів до Світлого Воскресіння Христового, однак, Православна Церква перенесла його святкування на 19 серпня, щоб свято не припадало на дні Великого посту. На 40-й день після Преображення святкується Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

На Божественній літургії оздоблення храму і одягу священників у цей день білого кольору. Білий колір символізує у цей день Божественне Фаворське світло.

За традицією у цей день після літургії у всіх православних храмах освячують фрукти - яблука, виноград, груші. Звичай приносити до церкви плоди і освячувати їх було встановлено ще в Старому Завіті.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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