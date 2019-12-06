На Одещине верующие УПЦ передали подарки 85 детям с заболеванием туберкулеза

В Одесской области 5 декабря молодежный актив Свято-Иверского мужского монастыря посетил Каролино-Бугазскую общеобразовательную санаторную школу-интернат І-ІІ ступеней для детей с малыми и затухающими формами туберкулеза.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, протоиерей Иоанн Скалозуб совершил благодарственный молебен.

Для детей интерната были куплены подарки.

В Каролино-Бугазской школе-интернат находится 85 детей от 6 до 16 лет.

Директор интерната Алиса Верис поблагодарила молодежный актив Иверского монастыря за подарки и посильную помощь.