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В Киево-Печерской лавре началось последнее в этом году заседание Синода УПЦ

06.12.2019 / 10:45
В Киево-Печерской лавре началось последнее в этом году заседание Синода УПЦ
УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Заседание возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре в резиденции Предстоятеля УПЦ началось последнее в этом году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Перед работой Священного Синода архиереи помолились за Божественной литургией в домовом храме резиденции Предстоятеля.

Заседание возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. 

Во время работы заседания Священного Синода УПЦ будут рассматриваться текущие вопросы жизни Церкви, а также заслушаны отчеты Синодальных учреждений Украинской Православной Церкви.

Как сообщалось, предыдущее заседание состоялось 28 июля.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Синод
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