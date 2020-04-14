На ситуацию с пожарами в Чернобыльской зоне среагировал Зеленский

Об этом свидетельствует заявление главы государства в Facebook

Прямая речь: "Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество. Завтра заслушаю информацию от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по пожарам".

Президент пообещал, что "выводы не заставят себя ждать", и отметил, что "общество должно знать правду и быть в безопасности".

Напомним: с 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения не могут потушить пожар, возникший, по данным полиции, в результате умышленного поджога травы"ради забавы".

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