В СН спрогнозировали, сколько вернется в госбюджет из Фонда борьбы с COVID-19

По его словам, проголосованный бюджет сегодня является транзитным и точно будет пересматриваться.

"Все понимают, что этот бюджет - это бюджет условно на 2-3 месяца карантина. Точно он будет переголосовываться и пересобираться. Если дела будут ухудшаться, то будет реальный антикризисный бюджет. Это значит, что будем много резать других вещей. Если нужно будет для страны. Если мы нормально пройдем этот карантин, экономика начнет работать, то мы будем наоборот - добавлять", - отметил парламентарий.

"У меня есть надежда, что как минимум 30-40% всего стабилизационного фонда вернется в виде соответствующих статей назад в бюджет, откуда взяли эти цифры", - подчеркнул Арахамия.

Источник