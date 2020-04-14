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В Украине тестируют отечественные аппараты ИВЛ двух компаний – ОП

14.04.2020 / 13:19
На совещании под председательством президента Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом обсуждали возможности поставок в больнице аппаратов ИВЛ отечественного производства.

Об этом сообщает Офис президента

Отмечается, что в настоящее время проверяют технические параметры аппаратов двух украинских компаний, и если их показатели качества будут соответствовать зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели.

Прямая речь Зеленского: "Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней".

Источник

коронавирус, ИВЛ
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