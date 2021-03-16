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На аппаратах ИВЛ наибольшее количество заболевших с начала пандемии COVID-19

16.03.2021 / 09:04
На аппаратах ИВЛ наибольшее количество заболевших с начала пандемии COVID-19
Президенту Владимиру Зеленскому доложили о негативной динамике заболевания на коронавирус - в Украине сейчас задействовано наибольшее количество аппаратов ИВЛ от начала пандемии.

Об этом сообщает 15 марта Офис президента, а также об этом шла речь на селекторном совещании под руководством Зеленского

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что за последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными на COVID-19.

В частности, еще несколько недель назад была заполнена треть мест, а сейчас - почти половина: 2212 с 4694.

Кроме того, задействованы 1072 аппарата ИВЛ - наибольшее количество с начала пандемии в Украине.

По словам Шмыгаля, заполненность больничных коек "подтверждает негативную динамику и сложный ход заболеваемости".

Глава правительства отметил, что на Ивано-Франковщине ситуация стабилизировалась после введения "красной" зоны, хотя область остается в числе лидеров по количеству активных больных - 17 994.

Всего, по официальным данным, в Украине сейчас 213 тысяч активных больных на коронавирус.

Зеленский заявил, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76% и шансы на заражение все равно остаются: "только после второй дозы создается полная защита от этой опасности".

Президент призвал носить маски и соблюдать дистанцию ​​и после первой вакцинации.

Ему сообщили, что побочные эффекты проявляются только в 0,8% случаев. К тому же, тяжелых случаев не зафиксировано.

Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что Европейское агентство по лекарственным средствам официально заявило, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риска образования тромбов.

Источник

коронавирус, ИВЛ
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