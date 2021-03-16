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Зеленский безотлагательно хочет "диджитализировать" уголовный процесс

16.03.2021 / 09:45
Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный проект закона, который приравнивает статусы бумажных и электронных документов в уголовном процессе.

Об этом свидетельствует сообщения на сайте Офиса президента

Президент предполагает, что в результате принятия этих изменений упростится и ускорится подготовка и обработка документов со стороны следователей и прокуроров.

Дословно: "Адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и смогут знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде.

В то же время суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме.

Сейчас же это можно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним".

Напомним: 1 марта Зеленский пообещал создать в Украине суд в смартфоне, который позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию.

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