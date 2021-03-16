Зеленский безотлагательно хочет "диджитализировать" уголовный процесс

Об этом свидетельствует сообщения на сайте Офиса президента

Президент предполагает, что в результате принятия этих изменений упростится и ускорится подготовка и обработка документов со стороны следователей и прокуроров.

Дословно: "Адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и смогут знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде.

В то же время суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме.

Сейчас же это можно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним".

Напомним: 1 марта Зеленский пообещал создать в Украине суд в смартфоне, который позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию.