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В Украине ищут инфицированных Covid: количество тестирований увеличили до 3 тысяч в день

14.04.2020 / 12:17
Министерство здравоохранения Украины увеличивает количество тестирований на коронавирус в сутки – сейчас ежедневно тестируют от 2,5 до 3 тыс. человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, которого цитирует "Правительственный портал"

Прямая речь Степанова: "Мы увеличиваем количество тестирований на коронавирус. За последнюю неделю мы достигли показателя в 2,5-3 тыс. ПЦР тестов в сутки. Кроме того, по новому алгоритму мы тестируем всех пациентов, у которых есть воспаление легких. Все эти действия направлены на то, чтобы максимально выявлять болезнь и принимать соответствующие меры".

Раньше в Украине проводили до 1 тыс. тестов на коронавирус в сутки.

Напомним, по состоянию на 9 утра 13 апреля в Украине лабораторно подтверждены 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 325 новых случаев. Среди новых зафиксированных случаев – 12 детей и 85 медработников.

Источник

тест, коронавирус, COVID-19
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