После пожара в Одессе Зеленский раздал задания чиновникам

Об этом сообщает Facebook-страница Зеленского

Президент поручил проверить детские сады, школы, профтехнического учреждения и высшие учебные заведения, общежития, учреждения здравоохранения и социальной защиты населения, государственные объекты критической и транспортной инфраструктуры.

Также он поручил провести проверку всех должностных лиц, предоставляющих выводы о состоянии пожарной безопасности того или иного объекта.

О выполненной работе Зеленский просит доложить ему до 10 января.

Прямая речь Зеленского: "Требую жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, их допустивших.

Предлагаю посмотреть состояние и надлежащую обеспеченность материально-техническими и транспортными ресурсами спасательных подразделений, служб безотлагательного реагирования и медицины катастроф; предусмотреть совершенствование их технического оснащения и обновления современными средствами спасения и коммуникаций.

Отдельно призываю бизнес – владельцев торговые центры, кинотеатров, ресторанов, гостиниц и т.д. быть социально ответственными, обеспечить в своих заведениях пожарной безопасности, не дожидаясь государственных проверок".

Напомним: утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.

4 декабря пожарным удалось локализовать пожар.

По данным на утро 5 декабря, единственная погибшая - 16-летняя студентка Ксения Бабенко.

Городской глава Одессы Геннадий Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями.

Мэр объявил в Одессе двухдневный траур из-за пожара в колледже.

По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналовили объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.

После пожара в одесском колледже числятся пропавшими 14 человек, среди них – 4 студента.

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