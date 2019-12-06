Войти | Зарегистрироваться
14:23

пятница,
06 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Синод УПЦ во главе с Митрополитом Онуфрием молились о пострадавших при пожаре в Одессе

06.12.2019 / 13:37
Синод УПЦ во главе с Митрополитом Онуфрием молились о пострадавших при пожаре в Одессе
Синод УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Одесская епархия Украинской Православной Церкви продолжает оказывать помощь пострадавшим в результате пожара

В Киево-Печерской лавре Священный Синод Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием молились о пострадавших и почтили память погибших во время пожара, который произошел 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, Предстоятель Украинской Православной Церкви выразил слова соболезнования и поддержки пострадавшим.

Открывая заседание Священного Синода, Митрополит Онуфрий подчеркнул, что эти дни являются днями скорби и сугубой молитвы о пострадавших и призвал всех членов Священного Синода обратиться к Богу.

Иерархи молились о пострадавших в «пламене огня» и просили у Господа крепости сил для всех, переживших боль этой трагедии.

Одесская епархия Украинской Православной Церкви продолжает оказывать помощь пострадавшим в результате пожара.

5 декабря руководитель Социального отдела епархии протоиерей Павел Полещук посетил в областной детской клинической больнице пострадавших при пожаре.

От лица епархии протоиерей Павел выразил слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим и благословил иконами.

Также братия Свято-Ильинского мужского монастыря приготовили горячие чай, кофе и монастырскую выпечку для сотрудников поисково-спасательных групп ГСЧС Украины, которые ведут поисковые работы и разбирают завалы на месте трагедии.

«По благословению наместника обители архиепископа Виктора горячими напитками и питанием братия будет обеспечивать весь сегодняшний день (6 декабря, - ред.) и ночь», - рассказали в епархии.

Как сообщалось, в Украинской Православной Церкви начали сбор средств для жертв пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Координацию по сбору помощи осуществляет Социальный отдел епархии. Желающие помочь могут обращаться по телефону +38 (067) 744 40 44 (протоиерей Павел Полещук).

По данным Главного управления МЧС Украины в Одесской области, при пожаре, который произошел утром 4 декабря в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадали 30 человек (в больницах остается 26 человек) и 2 погибли (по состоянию на 11.00 6 декабря).

ВИДЕО

Источник: Inpress.ua
пожар, Одесса, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.