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У Зеленского готовы отгородить Донбасс стеной в случае провала переговоров

06.12.2019 / 13:20
У президента Зеленского готовы "построить стену" на Донбассе в случае, если мирные переговоры с Россией потерпят неудачу.

Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в четверг, 5 декабря, на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой".

"Мы не будем тратить много времени, если мы не увидим с российской стороны желания выполнять "Минск". Мы не будем годами ждать, мы определили ограниченное время", - сказал Ермак.

Он не уточнил, сколько времени готовы ждать у президента, но ранее в разговорах с представителями команды Зеленского неофициально звучало, что ясность в отношении мирного урегулирования должен появиться в первой половине 2020 года.

"И безусловно, хочу сказать, что Украина сделает все от нас зависящее, чтобы добиться прекращения войны и достичь мира дипломатическим путем. Но у нас, безусловно, есть и "план Б", - отметил Ермак.

По его словам, "план Б" заключается в том, чтобы "построить стену и жить дальше".

"Если мы не увидим сегодня готовности со стороны РФ идти к мирному процессу, к выполнению Минских договоренностей, что ж, будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше. У нас есть друзья, будем привлекать и перенимать их опыт. Я имею в виду в первую очередь Израиль", - пояснил помощник президента.

Вместе с тем он подчеркнул, что команда президента сейчас настроена на успех переговоров.

Ермак также заявил, что у команды президента есть готовность к изменению Конституции после "нормандских переговоров", но они обещают ограничить эти изменения вопросами децентрализации, в том числе в отношении ОРДЛО.

Кроме того, по словам Ермака, Зеленский планирует продлить действие закона "об особом статусе" после "нормандского саммита".

Напомним: саммит "нормандской четверки" с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии состоится 9 декабря в Париже.

Источник 

стена, Донбасс, Зеленский
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