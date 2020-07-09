В прокуратуре рассказали о расследовании пожаров на Луганщине

Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством Северодонецкой местной прокуратуры Луганской области начато досудебное расследование по факту возникновения лесного пожара в Новоайдарском районе и возле г.Северодонецк Луганской области. Предварительная правовая квалификация - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к гибели людей, имущественном ущербе в особо крупных размерах или иным тяжким последствиям (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Так, следствие установило, что пожар начался 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств, он локализован на следующий день. Однако из-за порывистого ветра и жаркой погоды новые очаги возгорания распространились на жилищный сектор с.Смоляниново и дачный кооператив "Волчье озеро" Новоайдарского района.

"В настоящее время следственным путем проверяются все версии возникновения пожара, повлекшего человеческие жертвы: умышленный поджог, в том числе с целью совершения диверсии, теракта или сокрытия незаконных рубок леса; неосторожное обращение с огнем, возгорание в результате подрыва боеприпасов, самовозгорание леса", - отмечают в ОГП.

Для документирования всех фактов разрушений во время пожара, обнаружения пострадавших и без вести пропавших продолжается осмотр территории Новоайдарского района и прилегающей территории г.Северодонецка силами и средствами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и ГУ Нацполиции в Луганской области.

Также сообщается, что по состоянию на 8 июля мероприятия по локализации и ликвидации пожара продолжаются. По данным Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области, общая площадь лесного пожара на территории Новоайдарского и Северодонецкого лесоохотничьих хозяйств составляет более 4 тыс. га.

По последним данным, в результате пожара 5 человек погибли, еще 20 с ожогами и отравлением угарным газом госпитализированы в больницы. Остальным пострадавшим медицинская помощь оказывается на месте.

В с.Смоляниново сгорели 24 жилых дома, еще 80 домов - на дачном кооперативе. Людей из населенных пунктов эвакуировали.

Кроме того, из-за значительного задымления и отсутствия видимости во время пожара зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, которое произошло в результате лобового столкновения (ч. 1 ст. 286 УК Украины). В медучреждение с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализированы 5 пострадавших.

Напомним, 6 июля возле с.Осколоновка Новоайдарского района Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га.

Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха произошло распространение пожара на село Смоляниново Новоайдарского района. Также продолжается ликвидация пожара возле села Капитаново, площадь которой составляет около 40 га.

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