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Украина хочет, чтобы тема обновления Соглашения об ассоциации была главной на саммите Украина-ЕС – Шмыгаль

24.07.2020 / 17:18
Украина хочет, чтобы идея обновления отношений Украины и ЕС была главной на саммите Украина-Евросоюз 1 октября, а также надеется провести фундаментальный анализ Соглашения об ассоциации.

 А также устранить его возможные недостатки, чтобы облегчить дальнейшую координацию и интеграцию рынков, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Наш ключевой инструмент для имплементации реформ является Соглашение об ассоциации. Однако мы понимаем: мы живем в переменчивые времена, вот почему для нас важно сделать Соглашение об ассоциации даже более гибким, постоянно обновляя его. Мы хотим, чтобы эта идея обновления наших отношений была главной на саммите Украина-ЕС 1 октября этого года", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Брюсселе в четверг.

По словам премьера, речь идет о нескольких приоритетах.

"Мы бы хотели провести фундаментальный анализ Соглашения об ассоциации и устранить его возможные недостатки для того, чтобы облегчить нашу дальнейшую координацию и интеграцию наших рынков, усилить диалог о подписании Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, переключиться на новый этап нашего диалога относительно применения правил рынка ЕС в сфере телекоммуникаций в Украине и привлечь Украину к имплементации Европейского "зеленого" соглашения", - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что рассчитывает на поддержку партнеров Украины в ЕС.

В свою очередь исполнительный вице-президент Еврокомиссии по направлению "Экономика, работающая для людей" Валдис Домбровскис отметил, что Соглашение приносит результаты во многих сферах, и указал, что товарооборот Украины и ЕС достиг нового рекорда в 2019 году.

Источник

соглашение, ЕС, Шмыгаль
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