Войти | Зарегистрироваться
17:45

пятница,
24 июля
Онлайн
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

Нервный водитель пытался ввезти в Украину портреты Путина и запрещенную символику

24.07.2020 / 16:47
В пункте пропуска "Староказачье" на границе с Молдовой в Одесской области, обнаружили предметы с советской и российской пропагандой.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба

Накануне во время проверки автомобиля, которым возвращался из-за границы гражданин Украины, пограничники обратили внимание на нервное поведение водителя. По этой причине они инициировали углубленный осмотр машины.

Погранично-таможенная группа обнаружила в багажнике флаги с символикой СССР, с гербом РФ, картины с символикой РФ, картины с изображением президента РФ, картины с изображениями военной техники страны-агрессора, наклейки, награды, а также значительную сумму средств в иностранной валюте.

О происшествии сообщили взаимодействующие структуры. При участии представителей Службы безопасности Украины выясняются все обстоятельства для принятия правового решения.

Источник

Государственная пограничная служба, запрещенная символика
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.