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Пограничники ответили Лукашенко на "оружие из Украины"

05.07.2021 / 15:23
Украинские пограничники с начала года задержали на границе с Беларусью 27 единиц оружия, а Беларусь за 5 месяцев на границе с Украиной – 4 единицы оружия и 10 боеприпасов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба

С начала года на украинском-белорусской границе военнослужащие Госпогранслужбы прекратили попытки незаконного перемещения через границу 27 единиц оружия, из которых 12 единиц охотничьего, 13 – холодного и по одной – газового и пневматического.

При этом за аналогичный период прошлого года на украинско-белорусской границе задержали на 6 единиц оружия больше.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что соответствующие показатели белорусской стороны на смежном участке границы еще ниже.

Так, администрация Госпогранслужбы Украины и Госпогранкомитет Беларуси осуществляют ежемесячный обмен обезличенной статистической информации о результатах оперативно-служебной деятельности.

Согласно данным, предоставленным белорусской стороной, за 5 месяцев этого года в целом на въезд и выезд они задержали на границе с Украиной только 4 единицы оружия и 10 боеприпасов, все в пунктах пропуска. А при обработке совместных отчетов по итогам 2020 года пограничники Беларуси отмечали уменьшение в отчетном периоде в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с нашей страной.

Дословно: "Так, все заявления белорусских политиков о потоках контрабанды оружия из Украины – беспочвенны. Наоборот, с августа прошлого года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме, что способствовало уменьшению противоправной деятельности на этом участке".

Напомним: 2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничникам "полностью перекрыть" границу с Украиной из-за якобы контрабанды оружия.

В то же время, Министерство иностранных дел Украины и Государственная пограничная служба не подтверждают закрытие границы с Беларусью.

3 июля Государственная пограничная служба Украины заявила, что в пропускных операциях на границе с Беларусью не наблюдается никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы.

Источник

оружие, Беларусь, Государственная пограничная служба
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