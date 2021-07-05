Киево-Печерская лавра просит власть помочь срочно ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер

В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов Ближних пещер Киево-Печерской лавры, что может привести к человеческим жертвам.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kievvlast.com.ua, об этом намесник Киево-Печерской лавры митрополит Павел написал в письме премьер-министру Денису Шмыгалю.

В письме наместник лавры просит помочь сохранить памятник архитектуры национального значения – «Лабиринты Ближних пещер» (корпус № 90), который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

«В последнее время увеличился уровень увлажненности грунтов. В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов пещер, что может привести к непоправимым потерям и человеческим жертвам», - говорится в сообщении.

В письме настоятеля лавры сообщается, что вследствие природных и техногенных факторов гидрологические условия аварийных участков в лабиринте пещер остаются сложными. Это очень скоро может привести к дальнейшему развитию опасных и негативных гидрологических процессов.

«Многолетняя амортизация и неудовлетворительное состояние подземных инженерных коммуникаций, а также весеннее снеготаяние приводят к насыщению водоносного горизонта над пещерами и подтоплению пещерного комплекса. Постоянный мониторинг состояния лабиринтов Ближних пещер свидетельствует о том, что уровень увлажненности грунтов, где расположен памятник, в последнее время существенно увеличился. По результатам неоднократно созвананных комиссий технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) относительно состояния аварийных участков пещер, ситуация определена как чрезвычайная регионального масштаба», – сообщил митрополит Павел.

Он напомнил, что указанные участки задействованы в паломническом маршруте. А это значит, что «в случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов пещер, что может привести к непоправимым потерям и человеческим жертвам».

В связи со сложившейся ситуацией митрополит Павел попросил Дениса Шмыгаля рассмотреть возможность выделения из резервного фонда государственного бюджета средств для проведения неотложных противоаварийных работ, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайной ситуации национального масштаба, а также выдать соответствующие поручения Минэкономики и Минфину.

*** Ближние или Антониевы пещеры - комплекс подземных пещер в Киево-Печерской Лавре. Ширина пещер – 1,5 метра, высота – 2,5 метра. Общая длина подземных коридоров Ближних пещер составляет 383 метра.

Пещеры состоят из трех улиц, связанных между собой переходами. Главная улица - Пещерная, к которой примыкает древнейшая в Ближних пещерах церковь Введения Богородицы во Храм. Еще одно из древнейших ответвлений в Ближних пещерах ведет к так называемой «общей трапезной» печерских отцов, где при преподобном Антонии братия собиралась на совместную трапезу. В пещерах сохранилось большое количество жилых келий. Захоронение преподобного Антония расположено в закрытом завалом ответвлении пещер напротив церкви в его честь, построенной в конце XVI – начале XVII века.