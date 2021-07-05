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Большинство украинцев считают, что Виктор Медведчук невиновен, а преследования со стороны власти повысят и его рейтинг, и ОПЗЖ, - опрос

05.07.2021 / 14:22
Большинство украинцев считают, что председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук невиновен в том, в чем его обвиняют представители власти во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Так заявили 57,5% респондентов по результатам исследования, которое было проведено 25-29 июня 2021 года международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Стоит отметить, что 64,5% респондентов считают: вручением подозрения и выбором меры пресечения власть пытается отвлечь внимание украинской аудитории от реальных проблем в стране.

А 67,1% опрошенных уверены в том, что этот судебный процесс приведет к увеличению рейтинга Виктора Медведчука и "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Опрос проведен 25-29 июня 2021 года международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на всей территории Украины, кроме временно неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2012 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.

опрос, Медведчук, рейтинги, ОПЗЖ
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