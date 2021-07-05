Байден пообещал ответить России, если она стоит за новой кибератакой

Об этом сообщают Reuters и Bloomberg

Прямая речь Байдена: "Сначала мы предполагали, что это не российское правительство, но мы пока не уверены".

"Если это из ведома России, тогда (во время разговора в Женеве - ред.) я сказал Путину, что мы ответим".

Охранная фирма "Huntress Labs" заявила в пятницу, что подозревает в новой кибератаке группировку REvil, связанную с Россией, и которая атаковала мясокомбинат JBS.

Байден заверил, что он дал поручение разведывательным агентствам США расследовать кибератаку, и Штаты "отреагируют", если окажется, что в этом виновата Россия.

Напомним, ранее хакеры взломали программное обеспечение управления в компании Kaseya со штата Майами.

В декабря 2016 года ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вторглась в ходе президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу. Ранее сообщалось, что Обама пообещал принять меры по России за кибератаки. Также представители разведки США заявили, что Путин лично принимал участие в скрытой кампании по вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в конце марта продлил санкции, в том числе и против России, для защиты от кибератак.

Правительство США 10 мая объявило чрезвычайное положение после кибератаки на один из крупнейших трубопроводов в США Colonial Pipeline.

Российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi) стояла за атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS - так заявило ФБР.

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