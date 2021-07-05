Митрополит Онуфрий рассказал о пути, которым шли все святые

Если есть любовь к Богу и ближнему, то наша вера правильная.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Митрополит Онуфрий в своей проповеди.

Предстоятель отметил, что святые угождали Богу единственным путем – верой, молитвой, постом, смирением и любовью. Он призвал христиан показывать свою веру добрыми делами и процитировал апостола Петра: «Приложите все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братстве любовь» (2 Петр. 1:5-7).

Как пояснил Блаженнейший, добродетель благоразумия – это когда человек сознательно делает только добро, добродетель воздержания – когда удерживает себя от зла и простирается к добру, добродетель терпения – когда не ропщет, не хулит Бога и людей, а терпеливо «уклоняется от зла и творит благо» (1 Петр. 3:11), а добродетель братства – это любовь к ближнему, к брату.

«Если человек живет благочестиво, то он обязательно начинает любить своего брата. А как можно узнать, что человек любит брата? Через любовь к Богу, то есть если он любит Бога, значит любит и брата», – сказал Митрополит Онуфрий.

Архипастырь отметил, что вера обязательно ведет человека к любви, а любовь показывает, насколько правильна наша вера.

«Если есть любовь к Богу и ближнему, то правильно веруем, если нет этой любви, то мы еще неправильно веруем, еще не выполнили правил веры», – сказал Блаженнейший.

В завершение архипастырь призвал, чтобы каждый, в свою меру, шел тем путем, которым шли святые, – от веры к любви.

«А все это заключается в одном словосочетании: исполняй Божественный Закон, или вручи себя Богу. Когда вручаем себя Богу, то планы Богу не пишем, а говорим: «Господи, сделай так, как Ты считаешь полезным для меня». И если мы все принимаем с благодарностью Богу, то это и есть тот путь спасения, которым шли все святые. Если мы будем идти по этому пути, то также будем иметь благословение Божие в земной жизни», – подытожил Митрополит Онуфрий.