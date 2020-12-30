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Партия Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» стала лидером электоральных симпатий украинцев

30.12.2020 / 15:10
Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, то их бы выиграла партия «Оппозиционная платформа – За жизнь». Об этом свидетельствуют данные нескольких социологических опросов, проведенных накануне Нового года.

Еще осенью партия Виктора Медведчука вплотную приблизилась к «Слуге народа», а теперь, как показывают цифры обошла президентскую политсилу, которая стремительно теряет поддержку избирателей.

Так, согласно совместному опросу Киевского международного института социологии (КМИС) и фонда «Демократические силы», на выборах в Верховную Раду за «Оппозиционную платформу – За жизнь» готовы проголосовать 20% украинцев. Также в парламент попадают «Слуга народа» – 18%, «Европейская солидарность» – 17%, «Батькивщина» – 12%.

Лидерство ОПЗЖ подтверждается и данными Украинской социологической группы, согласно которым, партию Виктора Медведчука на парламентских выборах готовы поддержать почти 24% избирателей. Далее идут «Слуга народа» – 21,9%, «Европейская солидарность» – 15,6%, «Батькившина» – 8,2%.

опрос, Медведчук, ОПЗЖ
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