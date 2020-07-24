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Экс-директору одного из предприятий "Укроборонпрома" выдвинуто подозрение из-за нанесения государству ущерба на 5 млн грн

24.07.2020 / 16:15
Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность бывшего директора предприятия концерна "Укроборонпром", который из-за несвоевременной оплаты заключенного с западными партнерами контракта в 2017 году нанес государству ущерб в размере почти 5 млн грн.

Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность бывшего директора предприятия концерна "Укроборонпром", который из-за несвоевременной оплаты заключенного с западными партнерами контракта в 2017 году нанес государству ущерб в размере почти 5 млн грн, сообщается на сайте спецслужбы в четверг, 23 июля.

"Одно из предприятий, входящее в концерн "Укроборонпром", получило финансирование от Министерства обороны Украины на закупку у западных партнеров партии стрелкового вооружения. Полученные средства руководитель госпредприятия противоправно использовал не по назначению. По версии следствия, в 2017 году за время проведения незаконной сделки с государственными деньгами возросли цены на законтрактованную Минобороны продукцию. В результате действий чиновника оплата контракта не состоялась вовремя, поэтому была сорвана реализацию международно-экономического контракта, что привело к невыполнению государственного заказа на закупку вооружения для нужд военных", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, противоправные действия должностного лица повлекли за собой иск европейских партнеров о наложении штрафных санкций на госпредприятие за невыполнение условий и сроков контракта. "Институт судебно-технических экспертиз СБУ официально подтвердил, что действия указанного должностного лица привели к убыткам указанному предприятию на сумму 5 млн грн", - сообщают в спецслужбе.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели обыски по месту жительства и работы бывшего руководителя госпредприятия, во время которых получены дополнительные доказательства его противоправной деятельности. Ему объявлено о подозрении по ч.2 ст.367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное следствие.

Источник

СБУ, Укроборонпром
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