Экс-директору одного из предприятий "Укроборонпрома" выдвинуто подозрение из-за нанесения государству ущерба на 5 млн грн

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На ремонт собора в Тульчине в УПЦ пожертвовали автомобиль и квартиру18.07.2020 / 15:05Последние новости рубрики
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Мир установил новый рекорд суточной заболеваемости COVID-19
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Нобелевская премия меняет формат из-за коронавируса
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Коронавирус: суточная заболеваемость в очередной раз больше 200 тысяч случаев
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В Беларуси нашли одного из самых разыскиваемых преступников мира
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Пандемия: от осложнений умерли более 600 тысяч больных
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К концу года инфляция ускорится до 4,7% - НБУ
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НБУ ухудшил прогноз падения ВВП Украины на 2020г до 6%
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НБУ сохранил ставку на уровне 6% годовых
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Украина подписала с ЕС кредитное соглашение о получении макрофинансовой помощи на EUR1,2 млрд
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США выделит $38 млн на развитие кибербезопасности в Украине – вице-премьер Федоров
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Во Львове открыли выставку, посвященную керамико-скульптурной фабрике
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Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго
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Поймали группировку, торговавшую взрывчаткой в интернете
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В центре Запорожья из-за сильного дождя провалился асфальт
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На Донбассе спасатели за неделю обезвредили 559 боеприпасов
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Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
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NASA сообщила дату запуска исследовательской миссии на Марс
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СБУ задержала "интернациональную" банду, которая похищала людей
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На мосту Патона в Киеве третий раз за полгода прорвало трубопровод
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Мощный взрыв в многоэтажке в Киеве
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