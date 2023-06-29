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Концерну «Укроборонпром» більше не існує

30.06.2023 / 12:16
29 червня припинена діяльність державного концерну «Укроборонпром», він реорганізований в акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість».

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у своєму Telegram, пише УНН.

"Важливий крок - трансформація. Відсьогодні припинено діяльність державного концерну "Укроборонпром". Натомість утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість.

Наступний крок — переведення штату, передача майна та подальші трасформаційні процеси. Далі — формування Наглядової ради відповідно до стандартів OECD», – зазначив міністр.

Укроборонпром, Камишін
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