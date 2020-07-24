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Все детали о прекращении огня должны быть прописаны в ТКГ - Зеленский

24.07.2020 / 17:59
Президент Владимир Зеленский сказал, что все детали по договоренности относительно режима прекращения огня на Донбассе и контроля за его соблюдением должны быть прописаны в Минске Трехсторонней контактной группой.

Об этом он заявил во время подхода к СМИ с президентом Швейцарской Конфедерации Симонетой Соммаругой в ходе осмотра пешеходного моста через р. Северский Донец и ознакомления с работой КПВВ "Станица Луганская".

"Это (о прекращении огня - ред.) - обобщенное заявление. Подробно по этому заявлению мы должны просто идти в "минском формате", такова договоренность, подробно все должно быть прописано, кто отвечает, когда, как, как передается эта информация. Это будет отдельная история, она очень длинная", - сказал Зеленский.

Президент заверил, что самое главное, "чтобы что-то у нас с вами было на бумаге, кроме просто пункта прекращения огня".

"Мы хотим расшифровки каждого пункта "Минска", и тогда мы будем знать будем видеть: мы можем выполнить это, мы не в состоянии, как мы будем это делать, кто ответственен", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, на заседании ТКГ  достигнута договоренность о полном и общем прекращении огня на линии разграничения с 27 июля.

20-23 июля по приглашению Владимира Зеленского в Украине с государственным визитом находится Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга.

В рамках визита Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга осуществляют сегодня рабочую поездку на Донбасс с целью ознакомления с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.

Источник

Донбасс, прекращение огня, ТКГ, Зеленский
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