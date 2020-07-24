Документ о новом перемирии на Донбассе ожидает подписания участников "Нормандии" — Зеленский

Об этом он заявил 23 июля во время подхода к СМИ с Президентом Швейцарской Конфедерации Соммаруга в ходе осмотра пешеходного моста через р. Северский Донец и ознакомления с работой КПВВ "Станица Луганская".

"Многие у нас профессионалов, которые находятся в постоянных переговорах в формате заседания ТКГ, которые сейчас договорились о очень серьезного шага, уверен, для всей нашей страны для Украины для устойчивого прекращения огня. Сейчас ожидаем подписания этого документа всех сторон Нормандской группы, и верю в то, что все стороны подпишут, а все - это Украина, Франция, Германия, Россия, и с 27 числа верю в то, что может наступить тот момент, когда будет постоянное прекращение огня ", - отметил Зеленский.

Как сообщалось, на заседании ТКГ 22 июля была достигнута договоренность о полном и общее прекращение огня на линии разграничения с 27 июля.

За время вооруженной агрессии России в Донбассе так называемый режим "тишины" объявлялся около 30 раз.

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