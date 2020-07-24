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Суд арестовал "луцкого террориста" без права внесения залога

24.07.2020 / 11:15
Городской районный суд Луцка избрал меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей Максиму Кривошу, подозреваемому в удержании 13 заложников в автобусе в Луцке.

Соответствующее решение суд принял, удовлетворив ходатайство следователя.

"Суд постановил применить к подозреваемому Максиму Кривошу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток … до18:09", - сказал судья.

В свою очередь сам Кривош после оглашения решения суда сказал: "Я всех прошу ждать продолжения перформанса "антисистема".

Так, на данное решение суда может быть подана апелляция, но, по словам адвоката, она подаваться не будет, так как сам Кривош этого не хочет.

Также прокурор в суде уточнил, что подозреваемый отказывается от дачи показаний, пользуясь своим правом на это.

Как сообщалось, утром 21 июля в центре Луцка мужчина, назвавшийся как "Максим Плохой" захватил рейсовый автобус пригородного сообщения, при себе имел взрывчатку и оружие. В автобусе находились 13 человек.

Полиция установила личность правонарушителя – Максим Кривош (1975 г.р), официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья. Уроженец пос. Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений

В сети Интернет была размещена книга автора "Максима Плохого", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

Вечером все заложники – 13 человек были освобождены, террорист задержан. Также в Харькове был задержан его вероятный сообщник. Этому предшествовал разговор с Кривошем президента Украины Владимира Зеленского, размещение в соцсетях видеообращения главы государства о необходимости просмотра документального фильма о защите животных (этого требовал злоумышленник). Сразу после освобождения заложников видеообращение было удалено.

22 июля правоохранители сообщили о подозрении Кривошу, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. "Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", - сказано в сообщении.

Кривошу сообщено о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.258, ч.2 ст.147, ст.348, ч.1 ст.263 УК Украины).

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арест, суд, луцкий террорист
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