Зеленский: когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем и очень мощно

"У нас в Украине никто ничего не ждет. Вы знаете, что когда по нам стреляют – мы всегда отвечаем и очень мощно", - сказал он на брифинге с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой 23 июля в Станице Луганской, отвечая на вопрос, будут ли отвечать украинские военные на нарушение режима прекращения огня.

Как сообщалось, накануне Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

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