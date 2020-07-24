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Зеленский: когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем и очень мощно

24.07.2020 / 12:48
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что в случае обстрелов украинских военных на Донбассе они всегда отвечают и очень мощно.

"У нас в Украине никто ничего не ждет. Вы знаете, что когда по нам стреляют – мы всегда отвечаем и очень мощно", - сказал он на брифинге с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой 23 июля в Станице Луганской, отвечая на вопрос, будут ли отвечать украинские военные на нарушение режима прекращения огня.

Как сообщалось, накануне Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Источник

огонь, прекращение огня, Зеленский
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